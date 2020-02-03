شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من أنجولا.. الزمالك يبدأ الاستعداد للحرس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس إلى القاهرة قادمة من أنجولا عبر ترانزيت في أديس أبابا بإثيوبيا، وذلك بعد خوض مباراة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك الذي ضمن تأهله للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا قد تعادل سلبيًا مع بطل أنجولا أمس الأول السبت في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في الثانية عصر اليوم الإثنين بعد العودة من أنجولا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له الأربعاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.