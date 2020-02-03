ساونس: مانشستر سيتي فشل في ايجاد بديل لكومباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

يقول نجم ​ليفربول​ السابق، غرايمي ساونس، أن مشاكل ​مانشستر سيتي​ هذا الموسم كانت بسبب فشله في ايجاد بديل ل​فنسنت كومباني​.



وخسر سيتي أمام توتنهام يوم الأحد في معركة تأهله المباشر إلى ​دوري الأبطال​.

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وقال ساونس لقناة سكاي سبورتس: "يمكنك تتبع ذلك مرة أخرى في شهر آب الماضي ووضع فنسنت كومباني" في الفريق.

وتابع: "هل عرفوا أن ذلك كان سيتم؟ لقد عمد السيتي الى شراء ​جواو كانسيلو​ لكنه لم يملأ الفراغ الذي تركه كومباني.

واضاف: "ثم قاموا بإبعاد ​فرناندينيو​، أفضل لاعب في خط الوسط، عن مركزه. وقد أدى ذلك إلى إضعاف خط الوسط وتسبب في مشكلة كبيرة للفريق".