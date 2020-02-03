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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساونس: مانشستر سيتي فشل في ايجاد بديل لكومباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
يقول نجم ليفربول السابق، غرايمي ساونس، أن مشاكل مانشستر سيتي هذا الموسم كانت بسبب فشله في ايجاد بديل لفنسنت كومباني.
وخسر سيتي أمام توتنهام يوم الأحد في معركة تأهله المباشر إلى دوري الأبطال.
وقال ساونس لقناة سكاي سبورتس: "يمكنك تتبع ذلك مرة أخرى في شهر آب الماضي ووضع فنسنت كومباني" في الفريق.
وتابع: "هل عرفوا أن ذلك كان سيتم؟ لقد عمد السيتي الى شراء جواو كانسيلو لكنه لم يملأ الفراغ الذي تركه كومباني.
واضاف: "ثم قاموا بإبعاد فرناندينيو، أفضل لاعب في خط الوسط، عن مركزه. وقد أدى ذلك إلى إضعاف خط الوسط وتسبب في مشكلة كبيرة للفريق".
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