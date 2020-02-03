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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدف السعودي البريكان الاجمل في كأس آسيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
فاز السعودي فراس البريكان باستفتاء أجمل هدف في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي أقيمت في تايلاند.
جاء ذلك على الهدف الذي سجله البريكان في المباراة أمام سوريا خلال الدور الأول من البطولة هو الهدف نفسه الذي فاز باستفتاء أجمل هدف في دور المجموعات.
وحصل الاولمبي السعودي على المركز الثاني في البطولة بعد خسارته في المباراة النهائية أمام نظيره الكوري الجنوبي.
وتنافت على اجمل هدف الى جانب البريكان كل من العراقي محمد قاسم في مرمى استراليا و سوباتشوك ساراتشات التايلندي في مرمى استراليا وهدف تشو غوي-سونغ الكوري الجنوبي في مرمى ايران والاماراتي زايد العامري في مرمى كوريا الشمالية وهدف أيبك بوزوروف الاوزبكي في مرمى الامارات ولي دونغ غيونغ الكوري الجنوبي في مرمى الاردن والاسترالي نيكولاس داغوستينو في مرمى اوزبكستان .
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