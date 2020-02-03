شكرا لقرائتكم سموحة يصطدم بمصر المقاصة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم سموحة بنظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بظروف متشابهة حيث تعادل الفريق السكندرى مع الاتحاد بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهى ذات النتيجة التى حققها الفريق الفيومى أمام طلائع الجيش .

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وطالب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة لاعبيه باستغلال تعثر المقاصة هذا الموسم فى تحقيق فوز يدفع بالفريق السكندرى لمراكز متقدمة فى المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المقاصة مكون من : " الهاني سليمان - رجب نبيل - محمد كافو - يوسف ديوب - أحمد حمص - أحمد عبدالفتاح - شريف رضا - محمد طلعت - خالد عبدالفتاح - حسام حسن - صلاح محسن".

Advertisements

ومن جانبه يسعى جمال عمر المدير الفنى المؤقت للمقاصة لتسجيل انتصار يساهم فى تخلص الفريق الفيومى من المراكز المتأخرة فى جدول الدوري سعياً للهروب من دوامة النتائج السيئة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام سموحة مكون من : " محمود حمدي ومحمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية وشميلس بيكلي وصلاح عاشور".

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، رسمياً مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى، ليتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، ويمتد تعاقد المقاصة مع أمونيكى لمدة عام ونصف العام، وتم توقيع العقد فى الإسكندرية بحضور الجهاز المعاون وأحمد عباس وكيل إيمانويل.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسمياً بعد مباراة الفريق أمام سموحة التى يقودها فنيا جمال عمرعلى أن يتابع أمونيكى المباراة من مقصورة استاد الإسكندرية.