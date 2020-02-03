شكرا لقرائتكم بعثة الكاراتيه يطير إلى المغرب للمشاركة بالبطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تستمر حتى 10 فبراير الجارى ، ويرأس بعثة المنتخب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ، و سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ومعهم محمد عبد الرحمن مدرب المنتخب كومتيه رجال ، و هانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه انسات ، و سيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب ، و محمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه شابات ، و محمد فتحي مدرب المنتخب كومتيه ناشئين ، و سيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات ، و مصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا رجال وانسات ، و هانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب و ناشئين .

كانت بعثة منتخب الكاراتيه قد تم احتجازها خلال عودتها من فرنسا بعد المشاركة ببطولة الدورى العالمى ، بداعى تهريب " بدل " الكاراتيه لوجود أكثر من بدلة مع كل فرد بالبعثة ، وبالتحديد ٤ بدل مع كل لاعب فتم اتهامهم بتهريب الملابس القادمة من فرنسا ، وهو ما استغرق قرابة 30 دقيقة وسط توجيه الاتهام والرد .

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من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة أن هناك مؤامرة يتعرض لها المجلس الحالى بعد نجاحه فى عدة بطولات وآخرها الدورى العالمى للكاراتيه .

وعن تواجد أكثر من بدلة من اللاعبين فى الحقائب كشف الدهراوى أنه طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى بتعديل ملابس الكاراتيه فاللاعب ذات الحزام الأزرق يرتدى بدلة بها علامه زرقاء على الكتف ولاعب الحزام الأحمر يرتدى بدلة بها علامه حمراء على الكتف وذلك سوف يتم تطبيقه فى الدورى العالمى فى باريس فتم شراء البدل من الوكيل المعتمد فى القاهرة واستلام البدل فى باريس لكى يستخدمها اللاعبين فى البطولة إجبارى طبقا التعديل الدولى ولن يسمح للاعب بالاشتراك بأى بدلة أخرى وبالتالى يصبح مع كل لاعب بدلتين فى البطولة ، وما اثير عن احتجاز البعثة فهو من المتآمرين الذين يريدون تشويه صورة الاتحاد .