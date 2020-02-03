شكرا لقرائتكم السيجارة وكوباية الشاى فى البلكونة.. زى النهاردة.. رحيل المعلق محمود بكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع عالمنا المعلق الشهير محمود بكر فى مثل هذا اليوم 3 فبراير 2016 ، بعد صراع مع المرض ، ويعد النجم الراحل أحد أشهر المعلقين الكرويين بخفة ظله المعهودة وبساطة أدائه، حتى بات ملكاً متربعاً على عرش التعليق الكروى فى المحروسة.

لعب محمود بكر فى نادى الأولمبى فى عصره الذهبى، وتمكن من الفوز بالدورى المصرى 66، واستطاع الفوز على الأهلى والزمالك ثم أندية أخرى مثل المحلة والترسانة والإسماعيلي في عز أمجادها.

لم يستطع جيله إكمال نهضة الأولمبى نتيجة هزيمة عام 1967 واستدعاء معظم أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وهو معهم، وقد أنهى خدمته بعد ما وصل إلى رتبة عقيد.

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وبعدها عمل الكابتن محمود بكر فى مركز قطاع الناشئين بالإسكندرية وتخرج من تحت يده العديد من اللاعبين المتميزين مثل أحمد الكأس واحمد سارى وطارق العشرى كما توقع تألق نجم الأهلى السابق محمد ناجى قبل شهرته وانتقاله للأهلى

وعمل محمود بكر فى العديد من القنوات الرياضية فى منصب المعلق مثل ايه ار تي ومودرن سبورت ودريم وقناة النادى الاهلى وايضا قناة الحياة 2.

"عدالة السماء تنزل على ستاد باليرمو" من هنا انطلق المعلق الرياضى الأشهر فى مصر، جملة شهيرة خالدة قالها محمود بكر عقب حصول منتخب مصر على ضربة جزاء وتسجيل هدف التعادل أمام هولندا فى مباراة كأس العالم 1990، كانت شهادة ميلاد حقيقية وبوابة الشهرة الفعلية لبكر .

واحد يقولى .. أقوله" الجملة الأشهر والأكثر تكراراً من المعلق الكبير، ومن درجة إعجاب الناس بها وترديدها، قامت إحدى شركات المحمول بالتعاقد مع بكر لتصوير إعلان ليقول فيه بكر جملته الشهيرة "واحد يقولى" على الرغم من إن مفيش حد قال حاجة ولا حد سأله عن حاجة.

محمود بكر مؤسس نظرية "السيجارة وكوباية الشاى فى البلكونة" التى تخصص فى النطق بها أثناء تعليقه على المباريات كما أشتهر بجملة "عذرا للتأخر فى نقل المباراة بسبب فاصل الإعلانات.. فالإعلانات هى من تدفع رواتبنا".