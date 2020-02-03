شكرا لقرائتكم نور الطيب تتأهل لنهائي كليفلاند كلاسيك للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالمياً إلى المباراة النهائية ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

وفازت الطيب في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الهندية جوشنا تشينابا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-3.

فيما تغلبت الانجليزية سارة جان بيري على منافستها النيوزيلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 11-4, 13-11.

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وبذلك تلتقي نور الطيب مع الانجليزية سارة جان بيري في مباراة الدور النهائي.

يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش من المركز الرابع إلى المركز الخامس في تصنيف فبراير الجاري.

وتعتبر نور الطيب هى حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.