شكرا لقرائتكم موعد مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اسوان ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز
قبل مباراة اسوان ضد الإسماعيلي يحتل الاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يأتي اسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، خاض الفريقين طوال مسيرتهم في بطولة الدوري 15 مباراة فاز اسوان في مبارتان وتعادل في 6 وخسر في 7 مواجهات بينما فاز الإسماعيلي في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات.
اسوان ضد الإسماعيلي اليوم
والتقي الفريقين من قبل في 6 مواجهات فاز الإسماعيلي في خمس مباريات وسيطر التعادل علي مباراة فقط، واحرز الإسماعيلي في شباك اسوان 16 هدف بينما استقبل 5 اهداف، وفي اخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي بنتيجة 2 – 3 علي ملعب "ستاد اسوان" في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.