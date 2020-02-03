اخبار الرياضه

موعد مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم موعد مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الاسماعيلي ضيفا ثقيلا علي غريمه اسوان  في تمام الساعة الثانية  ونصف ظهر  اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، علي ملعب ستاد اسوان ، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري  الممتاز، ويسعي الإسماعيلي الي تحقيق الفوز وخطف ثلاث غالية من الاخر و الدخول الي المربع الذهبي، بينما يدخل اسوان المباراة بمعنويات مرتفعه خاصة بعد الفوز الذي حققه علي حرس الحدود في الجولة السابقة ويحاول الي الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للهروب سريعا من منطقة الهبوط و الدخولي الي المنقطة الدافئة .

 


اسوان ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز

 

 

قبل مباراة اسوان ضد الإسماعيلي  يحتل الاسماعيلي  في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يأتي اسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، خاض الفريقين طوال مسيرتهم في بطولة الدوري 15  مباراة فاز اسوان في مبارتان وتعادل في 6 وخسر في 7 مواجهات بينما فاز الإسماعيلي في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات.

 

Advertisements

 

اسوان ضد الإسماعيلي اليوم

 

والتقي الفريقين من قبل في 6 مواجهات فاز الإسماعيلي في خمس مباريات وسيطر التعادل علي مباراة فقط، واحرز الإسماعيلي في شباك اسوان 16 هدف بينما استقبل 5 اهداف، وفي اخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي بنتيجة  2 – 3 علي ملعب "ستاد اسوان" في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2017.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا