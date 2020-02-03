موعد مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

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جدة - عمرو شويل يحل فريق الاسماعيلي ضيفا ثقيلا علي غريمه اسوان في تمام الساعة الثانية ونصف ظهر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، علي ملعب ستاد اسوان ، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعي الإسماعيلي الي تحقيق الفوز وخطف ثلاث غالية من الاخر و الدخول الي المربع الذهبي، بينما يدخل اسوان المباراة بمعنويات مرتفعه خاصة بعد الفوز الذي حققه علي حرس الحدود في الجولة السابقة ويحاول الي الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للهروب سريعا من منطقة الهبوط و الدخولي الي المنقطة الدافئة .

اسوان ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز

قبل مباراة اسوان ضد الإسماعيلي يحتل الاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يأتي اسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، خاض الفريقين طوال مسيرتهم في بطولة الدوري 15 مباراة فاز اسوان في مبارتان وتعادل في 6 وخسر في 7 مواجهات بينما فاز الإسماعيلي في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات.

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اسوان ضد الإسماعيلي اليوم

والتقي الفريقين من قبل في 6 مواجهات فاز الإسماعيلي في خمس مباريات وسيطر التعادل علي مباراة فقط، واحرز الإسماعيلي في شباك اسوان 16 هدف بينما استقبل 5 اهداف، وفي اخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي بنتيجة 2 – 3 علي ملعب "ستاد اسوان" في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2017.