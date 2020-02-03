إكرامي يعلن رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم

صرح حارس مرمي النادي الأهلي “شريف إكرامي” معلنا رحيله عن صفوف المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري، مؤكدا أن هذا الموسم هو الأخير في مشواره مع القلعة الحمراء، والذي استمر نحو 23 عاما؛ حيث تواجد إكرامي بين صفوف القلعة الحمراء كلاعبا وناشئا ما يزيد عن الثلاثة والعشرين عاما.

وأكمل إكرامي مؤكدا أنه استخار الله واستقر على رفع الحرج عن مجلس إدارة الفريق بعد الحساسية التي استشعرها تجاه ذلك الملف، مؤكدا أن هدفه الوحيد خلال الفترة الأخيرة كان الحصول على فرصة حقيقة والعودة مجددا إلى حماية عرين الفريق الأحمر، ولكن لم تأتي تلك الفرصة مما أدي إلى وجود صراع داخله يجبره على اتخاذ قرار الرحيل عن المارد الأحمر، ولكن بُعده خلال الفترة الماضية عن حماية عرين الفريق وموقف مجلس الإدارة والاستقرار الذي يشهده الفريق خلال الوقت الراهن ساعده كثيرا على اتخاذ ذلك القرار.