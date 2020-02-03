مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3/2/2020 بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين الثالث من شهر فبراير الجاري 2020 ضمن مواجهات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث تقام اليوم مباريات انبي والمقاولون العرب، الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، سموحة ومصر المقاصة، الإسماعيلي ونادي أسوان.

وتقام مباراة النادي الإسماعيلي ونادي أسوان على ستاد أسوان الرياضي، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

أما عن مباراة انبي والمقاولون العرب، فيستضيفها ستاد بتروسبورت في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، كما تقام الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي على ستاد السلام في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

أما عن موعد مباراة سموحة ومصر المقاصة، فيستضيفها ستاد الإسكندرية وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا، وستقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة مباريات اليوم بالدوري العام في المواعيد المحددة لها.