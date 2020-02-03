شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة مع معلول لتوضيح أسباب استبعاده أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاندهاش أصابت على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى ، بعد استبعاده من مواجهة الهلال السودانى فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ليصعد الفريق الأحمر برفقة النجم الساحلى التونسى للدور التالى.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قرر عقد جلسة نفسية مع الدولى التونسى لإيضاح أسباب استبعاده من مواجهة بطل السودان، وتجهيزه للمباراة المقبلة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل والتى يحتاج فايلر فيها لخدمات معلول بشدة.

وأكد فايلر أن استبعاد معلول والدفع بأيمن أشرف جاء للحد من خطورة طاهر الطاهر نجم الهلال السودانى، خاصة أن اللاعب التونسى معروف بقدراته الهجومية الكبيرة، إلا أن فايلر أراد التركيز أكثر فى الجانب الدفاعى فى المواجهة التى كان يحتاج الفريق الأحمر فيها لنقطة وحيدة لضمان التأهل للدور التالى.

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ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس اليوم، الأحد، بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، قال إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.