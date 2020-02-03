نور الطيب تتأهل إلى نهائى بطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الطيب، لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالمياً، إلى المباراة النهائية ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية. وفازت الطيب فى مباراة نصف النهائى على منافستها الهندية جوشنا تشينابا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8, 11-3. فيما تغلبت الإنجليزية سارة جان بيرى على منافستها النيوزيلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 40 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 14-12, 11-4, 13-11. Advertisements وبذلك تلتقى نور الطيب مع الإنجليزية سارة جان بيرى فى مباراة الدور النهائى. يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت فى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش من المركز الرابع إلى المركز الخامس فى تصنيف فبراير الجارى. وتعتبر نور الطيب هى حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

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