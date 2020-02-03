سوبر كورة.. حصاد دور المجموعات الأفريقى.. القطبان يتأهلان بـ10 أرقام تاريخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت تأهل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى الدور ربع النهائي، بعدما احتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 11 نقطة فى المجموعة الثانية، وفى المقابل حصل الزمالك على وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن مازيمبي الكونغولي المتصدر. وتقام قرعة دور 8 دوري أبطال أفريقيا 2020 فى السابعة مساء الأربعاء بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات. وصعد 8 عمالقة ولأول مرة في تاريخ البطولة يضم ربع النهائي 8 أندية توجت جميعها من قبل باللقب، وعلى رأسها الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربى لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقى. Advertisements ويتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجى. تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس. ستتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.

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