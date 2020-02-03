شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مارسيلو الباحث عن التألق على أراضى تونس الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث حسين السيد " مارسيلو" لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر عن التألق مجددا فى الساحرة المستديرة عبر بوابة تونس الخضراء .

ويطمح مارسيلو فى إثبات لاذات و كسب الثقة مجداا من أجل العبور إلى بوابة المنتخب فى الفترة المقبلة ، بعدما أنهى مسئولو الأهلى إجراءات إنتقال اللاعب إلى النادى التونسى .

ويسعى مارسيلو إلى إستعادة بريقه مجددا بعد إبتعاده عن الساحة طوال الفترة الماضية فى ظل خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى طوال الفترة الماضية مما جعل اللاعب يطلب الرحيل عمن القلعة الحمراء .

لاسيما و أن اللاعب رفض محاولات إقناع بالبقاء طلب الرحيل لتتم صفقة انتقاله للصفاقسى التونسى الذى سبق وطلب من الأهلى ضم الأنجولى جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولى الأهلى رفضوا العرض خاصة بعد انتقال المغربى وليد آزارو لاتفاق السعودى.

من المقرر أن يتحمل النادي التونسي الراتب الذى سيحصل عليه مارسيلو خلال الستة شهور المقبلة فقط دون أن يحصل الأهلي على اي مقابل.

و تلقى مارسيلو أكثر من عرض من نادي محلي قبل أن يتدخل نادي الصفقاسي ويطلب إستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء، ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى مساء أ الخميس، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى.

Advertisements

و يرصد الخليج 365 لقطات لـ مارسيلو فى الصور التالية :



حسين السيد ووالدته



حسين السيد 2



حسين السيد و زوجته



حسين السيد فى الامارات



حسين السيد فى فرنسا



حسين السيد و رمضان صبحى