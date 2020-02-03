شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لسوبر الأهلي و الزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري والمقرر اقامتها باستاد محمد بن زايد بالامارات.

جاء قرار استبعاد الحكام العرب من إدارة السوبر المصري علي الرغم من تواجد خكام النخبة الاوروبين في معسكر اعداد خلال الشهر الجاري استعدادا لكاس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل وفضل اتحاد الكرة بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أي حكام من جنسبات مختلفة بعيداً عن الحكام العرب بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب في تشجيع الاهلي و الزمالك وبدا الغندور في البحث عن حكام مميزين من الحكام الاجاتب سواء من اسيا او امريكا الجتوبية وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

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ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة السوبر علي أن يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باختيار الطاقم بنفسه .

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.