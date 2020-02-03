كلوب يدافع عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ما أثير حول "أنانية" محمد صلاح مهاجم الفريق خلال مباراة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

واقترب فريق ليفربول خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ساوثهامبتون 4 / صفر خلال الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البطولة، وسجل صلاح ثنائية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية أبرزتها "ليفربول إيكو" "الجميع يتحدث عن صلاح، لم يكن أنانياً أبداً، أو أنانياً أكثر من اللازم".

وتابع "صلاح مهاجم يتواجد دائما في المكان الصحيح، نحن جميعاً شاهدنا كيف يسجل صلاح، يسجل أهدافاً وهو محاط بأربع لاعبين، يستطيع إيجاد الطريق للمرمى".

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وصرح "عندما لا تسجل، يتحدث الناس عن أنك يجب أن تمرر هنا أو هناك".

وشدد "الحياة ليست بتلك السهولة، في مباراة ساوثهامبتون لم يكن أنانياً، لقد كان يستعيد الكرات من أجل البحث عن فرصة للتهديف، المباراة كانت صعبة للغاية".

وسجل أهداف ليفربول في المباراة أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47 وجوردان هندرسون في الدقيقة 60 ومحمد صلاح (هدفين) في الدقيقتين 72 والأخيرة من اللقاء.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، المتصدر.