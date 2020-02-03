تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الإثنين المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الإثنين مع عدد من المباريات المتنوعة. الدوري الإيطالي سامبدوريا × نابولي - الموعد 21:45 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 4. الدوري المصري Advertisements أسوان × الإسماعيلي -الموعد 14:30 مساءً- القناة الناقلة أون سبورت. إنبي × المقاولون العرب - الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة أون سبورت 2. الإنتاج الحربي × الاتحاد - الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة تايم سبورتس. سموحة × مصر المقاصة _ الموعد 19:30 مساءً- القناة الناقلة أون سبورت .

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