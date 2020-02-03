رياضة | كريستيان إريكسن إلى يوفنتوس !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان إريكسن إلى يوفنتوس ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن النجم الدنماركي كريستيان إريكسن المنضم حديثاً إلى إنتر ميلان كان على وشك الانضمام إلى يوفنتوس.

قبل أن يحول أبطال إيطاليا اهتمامهم إلى ديان كولوسيفسكي.

وقع نادي يوفنتوس مع ديان كولوسيفسكيالبالغ من العمر 19 عامًا الشهر الماضي وصرف النظر عن كريستيان إريكسن.

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وفقا لصحيفة "Calciomercato" أن نادي السيدة العجوز فكر بجدية في التعاقد مع إريكسن طوال شهر ديسمبر الماضي ولكن كان الاهتمام فقط بتوقيعه مجاناً الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن إنتر ميلان يعتقد أنهم كانوا في موقع الصدارة لكولوفسكي وفقدانهم المراهق جعلتهم عازمين على تأمين صفقة لإريكسن.

انضم اللاعب الدولي الدنماركي في النهاية إلى فريق أنطونيو كونتي في 28 يناير حيث دفع انتر ميلان إلى توتنهام هوتسبر ما يقرب من 17 مليون جنيه استرليني للحصول على خدماته.

شارك إريكسن مرتين مع إنتر منذ وصوله إلى سان سيرو ، بما في ذلك ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي أمس الأحد.