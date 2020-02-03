رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3/2/2020.. مشاهدة مباراة أسوان والإسماعيلي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3/2/2020.. مشاهدة مباراة أسوان والإسماعيلي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

أسوان ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

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إنبي ضد المقاولون العرب، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

سموحة ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ22"

سامبدوريا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.