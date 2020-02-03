رياضة | بيراميدز والمصري فى دور الـ 8 من الكونفدرالية الإفريقية .. موعد القرعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز والمصري فى دور الـ 8 من الكونفدرالية الإفريقية .. موعد القرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إكتمل دور الـ8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد إنتهاء دور المجموعات اليوم، وصعد كل من بيراميدز والنادي المصري ممثلي الكرة المصرية للدور المقبل من البطولة التى يحمل لقبها نادي الزمالك.

وكان نادي بيراميدز قد فاز أمس على فريق إف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بهدف دون رد سجله أحمد أيمن منصور ليصعد كأول للمجموعة الأولي برصيد 15 نقطة. Advertisements

ببنما حل النادي المصري ثانيًا برصيد 10 نقاط، وتعادل الفريق أمام إينوجو رينجرز النيجيري فى أخر مباريات دور المجموعات.

وتأهل لدور ال 8 من كأس الكونفدرالية الإفريقية كأول للمجموعة كل من : بيراميدز، نهضة بركان المغربي ، حورية كوناكري الغيني، حسنية أغادير المغربي.