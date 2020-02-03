رياضة | صراع مشتعل بين قطبي إسبانيا وليفربول لخطف موهبة جديدة في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل بين قطبي إسبانيا وليفربول لخطف موهبة جديدة في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل في الساعات القليلة الماضية صراع قوي بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع أحد مواهب الدوري الفرنسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

منافسة بين قطبي إسبانيا لضم موهبة ليل

وأكدت شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن هناك منافسة قوية بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة خلال الفترة الحالية للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي في الصيف القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن كلا الناديين يجهزان عرض رسمي لتقديمه إلى نادي ليل ليتمكن أحدهم من خطف أوسيمين قبل الأخر لتدعيم خط الهجوم في الصيف. Advertisements

ليفربول يدخل المنافسة على ضم أوسيمين

كما ذكرت الشبكة أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل هو الأخر المنافسة لضم فيكتور أوسيمين حيث أظهر النادي رغبة في ضم اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

قيمة أوسيمين السوقية وحسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" فإن قيمة أوسيمين السوقية تصل إلى 30 مليون يورو فقط ولكن من المتوقع أن تزيد بشكل كبير بعد ظهور اهتمام من كبار قارة أوروبا في الفترة الأخيرة بضم اللاعب.

مشاركات فيكتور أوسيمين مع نادي ليل هذا الموسم

وقد شارك فيكتور أوسيمين في 31 مباراة حتى الآن مع نادي ليل خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.