شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر تجديد الثقة فى حسين عبد اللطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تجديد الثقة في حسين عبد اللطيف في منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، بهدف مساعدته علي تطوير اللعبة وانتشارها في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخسر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بنتيجة 3 / 1 أمام المغرب فى المباراة التى أقيمت أمس على ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، فى مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات، ليودع حفيدات الفراعنة التصفيات من الدور الأول حيث كانت مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت بفوز المغرب 5 /3.
وجاء تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية كالتالي :
بينما تواجد على دكة البدلاء كل من:
إلهام هاني في حراسة المرمى وهاجر أحمد ويارا ياسر وهنا وجيه وشروق إبراهيم وإسراء فرج وندي الغريب.
أدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا.
وارتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الاسود وارتدى حارس المرمي اللون الاسود، فيما ظهر المنتخب المغربي طاقم أحمر كامل وارتدي حارس المرمي اللون الموف.
وقال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن المباراة كانت صعبة و أن لاعبات منتخبنا الوطني تم تجهيزهن فنيا ونفسيا للمباراة وقال ان منتخب مصر ظهر بشكل لائق رغم الهزيمة.
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