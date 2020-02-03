حسني عبدربه يكشف سبب توقيعه للأهلي: رئيس الإسماعيلي "شتمني"

يعد حسني عبدربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، أحد أهم اللاعبين المميزين بالكرة المصرية، بعد أن فرض اسمه على الساحة الكروية منذ أن كان ناشئا صغيرا، ولفت الأنظار إلى موهبته.

سبب موافقته على التوقيع للنادي الأهلي

كشف حسني عبدربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، سبب موافقته على التوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن معاملة مسؤولي الدراويش كانت سببًا في ذلك.

تلقيت عروض كثيرة

وقال عبدربه، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كنت ممكن أمضي للأهلي في أي وقت أريد، وتلقيت عروض كثيرة من الأحمر قبلها، حتى أن الأهلي دفع لي أموالًا ورفضتها من أجل الإسماعيلي".

رئيس النادي شتمني

وأضاف: "عندما هاتفت يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق وطالبته بمستحقاتي فقام بسبي (شتمني)، ما دفعني للموافقة على عرض الأهلي". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأردف: "عندما تجد هذه المعاملة من الإدارة ماذا كان يجب علي أن أفعل!، تلك المعاملة هي ما دفعني للتوقيع مع الأهلي".

غير ندمان

وعن عدم اكتمال انتقاله إلى الأهلي بعدما وقع عقود انتقاله إلى الأحمر، قال عبدربه: "غير ندمان على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي".

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وتابع: "غير نادم أو حزين لعدم لعبي في الأهلي أو حتى الزمالك، لقد فعلت كل شيء من أجل الإسماعيلي وجماهيره، لذا فأنا غير حزين على أي شيء".

جماهير الدراويش

واختتم: "الحب الذي وجدته من جماهير الدراويش عوضني عن أي شيء فقدته، الفلوس تذهب ولكن حب الجماهير باق ولا يموت".

يعد حسني عبدربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، أحد أهم اللاعبين المميزين بالكرة المصرية، بعد أن فرض اسمه على الساحة الكروية منذ أن كان ناشئا صغيرا، ولفت الأنظار إلى موهبته.

الفوز بأمم أفريقيا للكبار مرتين

واصل حسني عبد ربه مسيرته الدولية المميزة وفاز بأمم أفريقيا للكبار مرتين عامي 2008 و2010 مع المعلم حس شحاتة، وكان عبد ربه أحد أهم نقاط قوة المنتخب خاصة ببطولة 2008 بغانا، الذي حصد فيها لقب أفضل لاعب.

تجربة احتراف مميزة

خاض حسني عبد ربه تجربة احتراف مميزة في صفوف الأهلي الإماراتي واز ببطولتين وهما كأس السوبر الإماراتي عام 2008 والدوري الإماراتي موسم 2008 و2009.

مدفعجي وأهداف مميزة

رغم أن حسني عبد ربه يلعب بمركز الوسط المدافع إلا أنه كان مميزا في إحراز الأهداف، سواء من خلال التسديد من خارج منطقة الجزاء أو تسديد ركلات الجزاء والكرات الثابتة.