شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر تصعيد أحداث أم درمان للكاف بعد "الغزو الجماهيري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادي الاهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ضد نادي الهلال السوداني بملعب الأخير مساء أمس الأول ، السبت، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس الأول وتحوّل خلالها ملعب المباراة لما يُشبه "ثكنة عسكرية" ، وتعادل الأهلي مع الهلال 1/1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

واستعان الاهلي بفيديوهات وصور من أحداث المباراة خاصة وأن الأمور وصلت ذروتها في أرض الملعب بعدما تم إلقاء الزجاجات على لاعبي الاهلي ونزلت الجماهير أرض الملعب وظهرت الكلاب البوليسية كما كان الوضع غير جيد في مقصورة كبار الزوار حيث تم إلقاء الكراسي على وفد الاهلي الذى ضم محمود الخطيب رئيس النادي وطارق قنديل عضو مجلس الأدارة في مشهد لا يُعبّر إطلاقاً عن كرم الضيافة المعهود عن الشعب السوداني الشقيق ، ويطالب مسئولو الاهلي هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالأتحادين المصري والافريقي بضرورة دعم ملف الاهلي في هذه القضية من الحفاظ على حقوق الأهلي كونه مُمثل مصر في هذه الأزمة الشائكة.

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن مراقب مباراة الفريق مام الهلال السوداني رفض إلغاء المباراة بعد أحداث الشغب التي شهدتها ، موضحاً إنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التي بدأت في الدقيقة 75 تقريباً عندما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلي مُتقدماً بهدف نظيف وإشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة قوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلي بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهي أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم، وتابع مدير الكرة ، قائلاً: تحدثت مع مراقب المباراة اثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لي : لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة.

وشهدت مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق ، وإستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط اجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة، وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي سيتقدم بملف كامل عن احداث هذه المباراة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" من أجل اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر ، موضحاً أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن حيث أنها تقول: إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".