شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام طلائع الجيش فى مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الدور الأول بالدورى الممتاز لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن .

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى يوم 7 فبراير الجارى بمواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع هليوبوليس و سبورتنج مع سموحة و القناة مع الزمالك و الطيران مع الإتحاد السكندرى و الشمس مع بتروجت ، بنما تم تقديم لقاء الأهلى مع طنطا ليقام الخميس بدلا من الجمعة لسفر الأهلى إلى معسكر مغلق بالسعودية يتخلله وديتين مع الوحدة السعودى إستعدادا للبطولة العربية .

فيما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير الجارى بلقاءات بين كلا من ، بتروجت مع طلائع الجيش و الإتحاد السكندرى مع الشمس و الزمالك مع طنطا و سموحة مع القناة و هليوبوليس مع سبورتنج ، بينما تأجل لقاء الأهلى مع الطيران .

و يستعد فريقا الأهلى و الزمالك إلى خوض منافسات البطولة العربية للأندية التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير القادم .

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واوقعت القرعة فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولة بجانب أندية كلا من ، اساريا الليبى و السيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى .

بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من ، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من ، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى .

فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من ، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .