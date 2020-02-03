شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام طلائع الجيش فى مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الدور الأول بالدورى الممتاز لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن .
ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى يوم 7 فبراير الجارى بمواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع هليوبوليس و سبورتنج مع سموحة و القناة مع الزمالك و الطيران مع الإتحاد السكندرى و الشمس مع بتروجت ، بنما تم تقديم لقاء الأهلى مع طنطا ليقام الخميس بدلا من الجمعة لسفر الأهلى إلى معسكر مغلق بالسعودية يتخلله وديتين مع الوحدة السعودى إستعدادا للبطولة العربية .
فيما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير الجارى بلقاءات بين كلا من ، بتروجت مع طلائع الجيش و الإتحاد السكندرى مع الشمس و الزمالك مع طنطا و سموحة مع القناة و هليوبوليس مع سبورتنج ، بينما تأجل لقاء الأهلى مع الطيران .
و يستعد فريقا الأهلى و الزمالك إلى خوض منافسات البطولة العربية للأندية التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير القادم .
واوقعت القرعة فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولة بجانب أندية كلا من ، اساريا الليبى و السيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى .
بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من ، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .
بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من ، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى .
فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من ، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى أمام طلائع الجيش فى مؤجلات دورى رجال الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.