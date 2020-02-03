شكرا لقرائتكم خبر عن احمد فتحي يخضع لأختبار قبل مران الاهلي اليوم بسبب "الآم" الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على إصابته التى حرمته من مباراة الهلال السودانى ..وكان الجهاز الفنى قد فضل إراحة اللاعب من مباراة الهلال السودانى بسبب شكواه من الإصابة فى كاحل القدم، حيث يطمئن الجهاز الطبى على حالة اللاعب، ومدى تحسنها قبل مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح أمس قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس الأول فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة، ويبدأ الأهلى غدا الاثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

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وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السوداني فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة، بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

على صعيد متصل، تداول البعض تقارير وأنباء حول تلقى أحمد فتحى عرضاً مُغرياً للغاية من أحد أندية القمة بالدورى الإماراتى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويحاول مسئولو النادى الإماراتى استغلال عدم تجديد أحمد فتحى عقده مع الأهلى وإقناعه بالتعاقد معه فى يناير الجارى، فيما يرغب الأهلى فى الحفاظ على اللاعب وعدم الاستغناء عنه حالياً على الإطلاق.

أحمد فتحى يُعد من الركائز الأساسية فى الأهلى، ويرفض الجهاز الفنى رحيله عن النادى خلال الفترة الحالية، سواء للدورى الإماراتى أو لأى دورى أو نادٍ آخر، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن أحمد فتحى مُستمر فى الفريق ولن يرحل حالياً، وأن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين المؤثرين.