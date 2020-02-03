شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطلع على تقرير وفد المغرب قبل مؤتمر السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، اجتماعًا مع وفد الزمالك الذى عاد من المغرب والمكون من الثنائى هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى، عقب عودة الثنائى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من مساء أمس الأحد، حيث تضمن اجتماع رئيس الزمالك معهم مناقشة نتائج اجتماعهم مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف، فى حضور هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الإفريقى والدولى إلى جانب مسئولى الكاف.

ويتواجد مسؤولو الكاف فى المغرب نظراً لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات هناك، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع الجارى، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفد من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بأسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى هناك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جلسة حاسمة فى العاشرة من صباح غداً، الثلاثاء، لاتخاذ القرار النهائى بشأن موقف الفريق الأبيض من خوض بطولة السوبر الأفريقى فى قطر، من عدمه، على أن يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشر من ظهر الغد، بمقر النادى، عقب اجتماع مجلس الإدارة ويتحدث خلاله رئيس قلعة ميت عقبة عن القرار النهائى للمجلس فى ضوء المعطيات الجديدة بعدما تقدم مجلس الزمالك بطلب رسمى إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" " بمطالبة قطر بتعهد رسمى، يضمن حماية بعثة النادى الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، المُحدد له يوم 14 من شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة بقطر، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

وشهد اجتماع مرتضى منصور مع وفد الزمالك تأكيد الثنائى زاده وأحمد مرتضى على إن مسؤولو الكاف أكدوا لهم ضمان الحماية الكاملة لبعثة الأبيض فى قطر، وعلى أثره سيعلن مرتضى منصور، غداً، الموقف النهائى للفريق من السوبر خاصة بعدما تم إرسال قائمة البعثة البيضاء التى ستتواجد فى السوبر الإفريقى، وقرر مرتضى منصور تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده اليوم الإثنين إلى غداً الثلاثاء، حتى يكون المجلس كاملا العدد لاتخاذ القرار النهائى حيث يتواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى فى أنجولا برفقة بعثة الفريق وسيعود اليوم إلى القاهرة.