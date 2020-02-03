رياضة | يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف ضم نجمه السابق ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن مسئولي البيانكونيري يستهدفون إستعادة بوجبا في الصيف المقبل، كأحد أهم الصفقات المنتظرة في السيدة العجوز.

وأفادت الشبكة الإيطالية، أن يوفنتوس يستبعد فكرة ضم نجم بريشيا الإيطالي ومنتخب الآدزوري ساندرو تونالي، في ظل إحتياج اليوفي لنجوم أصحاب خبرة كبيرة، من أجل المنافسة الشرسة على الألقاب الأوروبية. Advertisements

وقد ينتقل تونالي لمانشستر يونايتد لتعويض بوجبا في حالة مغادرته قلعة الأولد ترافورد، رغم قيام مانشستر يونايتد بالتوقيع مع نجم الوسط البرتغالي الدولي برونو فيرنانديز.

ودخل بوجبا في عدة أزمات مع إدارة الفريق الإنجليزي بصحبة وكيل أعماله مينو رايولا، بالإضافة لعدة إصابات تعرض لها اللاعب، قلصت من مشاركاته مع الفريق بالإضافة لفقدانه ثقة الجماهير.

وإرتبط بطل العالم عام 2018 بالإنضمام لريال مدريد، إلا أن تصريحات رايولا أشارت لإبتعاد الريال نسبياً عن الصفقة، حيث يركز النادي الملكي على نجم أياكس دوني فان دي بيك.