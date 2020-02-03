رياضة | مفاجأة .. هاني رمزي يؤكد على طلب الأهلي بضمه للجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. هاني رمزي يؤكد على طلب الأهلي بضمه للجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت وبأي صفة في حالة طلب منه ذلك.

وكشف رمزي حقيقة طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهليي ضمه للجهاز الفني للفريق الأحمر، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد هاني رمزي خلال تصريحات إعلامية على طلب فايلر بتواجده معه في الجهاز الفني للأهلي، مشيرال إلى أن إدارة الأهلي لم تتحدث معه بعد.

واعترف رمزي بفشل تجربته مع منتخب مصر كمدرب عام وعدم تطبيق أفكاره، موضحا أنه يتمنى الحصول على فرصة لإثبات جدارته مع الفراعنة مستقبلاً.