رياضة | فاران يعلق على الفوز في ديربي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران يعلق على الفوز في ديربي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد بزملائه ميندي وبنزيما عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ديربي مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :" ميندي؟ قوته البدنية لا تُصدق، إنه يتكيف بشكل جيد للغاية".



وأضاف:"نقطة قوته هي الدفاع ولكنه يساعدنا كثيرًا في جميع جوانب المباراة، إنه لا يتحدث الإسبانية كثيرًا ولكن أنا وكريم نساعده، إنه يُثبت الإمكانيات التي يمتلكها".

Advertisements



وتابع:"أحاول أن أجعل ميندي يشعر بالارتياح أثناء اللعب وأقول له إنه ينبغي أن يستمر على هذا النحو".

وعن بنزيما صاحب هدف الفوز، قال فاران:"بنزيما مهاجم رائع واستغل الفرصة التي حظى بها وسجل هدف الفوز، أنا سعيد جدًا له وسعيد بثقته بنفسه وبالفريق".



وعن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، علق فاران قائلا:"مانشستر سيتي فريق رائع وستكون المباراة صعبة، مباراة إقصائية متقاربة جدًا ويمكن أن تُحسم عن طريق التفاصيل البسيطة، إنه فريق يلعب بشكل جيد ومن المؤكد أنها ستكون مواجهة رائعة لأنها ستجمع فريقين رائعين".



وعن عدم احتساب ركلة جزاء لموراتا في اللقاء، قال فاران:" من وجهة نظري لا أحب تقنية الـ VAR كثيرًا، لم تحل الاحتجاجات، غيرت من أحاسيس المباريات".



واختتم فاران تصريحاته عن كليليان مبابي قائلا:"مبابي لاعب رائع وصديق كبير لي لكنه لا ينتمي إلى ريال مدريد"