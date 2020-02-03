رياضة | 3 أرقام سلبية من خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام

سجل فريق مانشستر سيتي 3 أرقام سلبية بعد الخسارة أمام توتنهام بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حتى الآن وبعد مرور 25 جولة فقط خسر مانشستر سيتي 6 مباريات، وهذه لم تحدث منذ موسم 2016-2017، حيث أنه خسر الموسم الماضي 4 لقاءات، بالإضافة إلى لقائين فقط في الموسم قبل الماضي. Advertisements

فيما عجز مانشستر سيتي عن التهديف في آخر مباراتين وخسرهم ضد مانشستر يونايتد وتوتنهام، وهذا الأمر يحدث لأول مرة تحت قيادة بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي حصل على 3 ركلات جزاء في آخر 3 مباريات له ضمن منافسات الدوري لم يستطع أن يسجل أي منهم، إذ أنه حصل على 5 ركلات منذ بداية الموسم سجل 2 فقط.