رياضة | موعد مباراة نابولي اليوم| مشاهدة مباراة نابولي وسامبدوريا اليوم الإثنين الموافق 3-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نابولي اليوم| مشاهدة مباراة نابولي وسامبدوريا اليوم الإثنين الموافق 3-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي سامبدوريا نظيره نادي نابولي، اليوم الإثنين، على ملعب لويجي فيراريس " ماراتسي "، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويسعى نادي نابولي لمواصلة استفاقته وتحقيق الانتصار على سامبدوريا مثلا فعل في مباراة الدور الأول.

موعد مباراة نابولي وسامبدوريا

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وسامبدوريا Advertisements وسوف تذاع مباراة سامبدوريا ونابولي عبر قناة beIN Sports HD 4، والقنوات المفتوحة عبر القمر الأوربي Sport TV 3 ، Digi Sport 1 HD Hungary وسوف يعلق على المباراة المعلق الرياضي الشهير محمد بركات، ومن المقرر أن تعرض القناة أستديو تحليلي بضيافة عدد من محللي كرة القدم لتحليل المباراة وأداء اللاعبين.

تشكيل نابولي المتوقع أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا الدفاع: السيد هساي – كوستاس مانولاس – جيوفاني دي لورينزو – ماريو روي الوسط: فابيان رويز – دييجو ديم – بيوتر زيلينسكي الهجوم: خوزيه كاييخون – اركاديوز ميليك – لورنزو إنسيني

ترتيب نابولي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي:

نابولي في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة، سامبدوريا في المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.