رياضة | تقارير إيطالية .. يوفنتوس فشل في ضم إريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إيطالية .. يوفنتوس فشل في ضم إريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس كان يسعى لضم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن الذي انتقل مؤخرًا إلى إنتر ميلان.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس بدأ في التفكير بجدية في ضم إريكسن في شهر ديسمبر الماضي عندما لم يبد إنتر ميلان اهتمامًا باللاعب.



وكشف الموقع الإيطالي أن إريكسن كان يعتبر لاعبًا مثاليًا لماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس ولكن إدارة اليوفي تحركت للاتفاق معه من أجل حسم الصفقة مجانًا في الصيف المقبل عقب نهاية عقد النجم الدنماركي مع توتنهام.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نقطة التحول في الصفقة جاءت بعد أن حصل يوفنتوس على توقيع ديان كولوسيفسكي نجم خط الوسط السويدي والذي كان يراقبه إنتر ميلان بشدة.



وأكد الموقع الإيطالي أن مسئولي إنتر ميلان لم يقبلوا تصرف يوفنتوس وأرادوا الرد بطريقة قوية وحاسمة ولذلك اقتحموا صفقة الصراع على إريكسن وقرروا المنافسة بشدة لحسم الصفقة بكل قوة.



وألمح الموقع الإيطالي أنه خوفًا من أن يحسم يوفنتوس التعاقد مع إريكسن في الصيف، عجل إنتر ميلان بالصفقة كي تتم في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة بدلًا من أن يرحل النجم الدنماركي مجانًا إلى سان سيرو في يونيو المقبل