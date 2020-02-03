- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه والان مع التفاصيل
أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه
الإثنين 3 فبراير 2020
عقب الإنجليزي مايكل أوين أسطورة ليفربول على اقتراب النجم المصري محمد صلاح منه في سباق هدافي ليفربول بالدوري الإنجليزي، قائلا إنه يمكنه أن يرتاح عاما أو عامين الآن وأن ينام بشكل جيد.
وعقب أوين على صورة أظهرت تخطي صلاح لويس سواريز في سباق هدافي ليفربول في تلك المسابقة، ووصوله إلى 70 هدفا في المسابقة بينما سواريز 69.
وحل مايكل أوين بالمركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول في البريميرليج برصيد 118 هدفا خلف كل من ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا، وكتب عبر تويتر: "الآن يمكنني أن أنام بشكل جيد لعام أو عامين".
وسجل صلاح هدفين في انتصار ليفربول السبت على ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي 4-0، بينما سجل كل من تشامبرلين وهيندرسون هدفي ليفربول الآخرين.
وواصل ليفربول أداءه المذهل هذا الموسم في البريميرليج، ولا يزال متصدرا برصيد 73 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.