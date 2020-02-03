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أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه

الإثنين 3 فبراير 2020

أسطورة ليفربول يعلق على اقتراب صلاح من رقمه

متابعات_الخليج 365

عقب الإنجليزي مايكل أوين أسطورة ليفربول على اقتراب النجم المصري محمد صلاح منه في سباق هدافي ليفربول بالدوري الإنجليزي، قائلا إنه يمكنه أن يرتاح عاما أو عامين الآن وأن ينام بشكل جيد.

 

وعقب أوين على صورة أظهرت تخطي صلاح لويس سواريز في سباق هدافي ليفربول في تلك المسابقة، ووصوله إلى 70 هدفا في المسابقة بينما سواريز 69.

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وحل مايكل أوين بالمركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول في البريميرليج برصيد 118 هدفا خلف كل من ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا، وكتب عبر تويتر: "الآن يمكنني أن أنام بشكل جيد لعام أو عامين".

 

وسجل صلاح هدفين في انتصار ليفربول السبت على ساوثهمبتون في 4-0، بينما سجل كل من تشامبرلين وهيندرسون هدفي ليفربول الآخرين.

 

وواصل ليفربول أداءه المذهل هذا الموسم في البريميرليج، ولا يزال متصدرا برصيد 73 نقطة.

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