شكرا لقرائتكم إنبى يواجه المقاولون العرب ببتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه انبى نظيره المقاولون العرب فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين ، وفاز الفريق البترولى على نادى مصر بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع الاهلى فى الجولة الأخيرة بينما فاز ذئاب الجبل على طنطا بهدفين دون رد.

ويحتل انبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

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ويسعى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لخطف النقاط الثلاث لتعزيز موقفه فى خطة البحث عن الصعود للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لانبى أمام المقاولون مكون من : "محمود جاد - إبراهيم يحيى - رامى صبرى - كريم فؤاد - على فوزى - أحمد العجوز - محمد عرابى - عبد الرحمن عامر - محمود قاعود - محمد شريف - أحمد على".

فى المقابل طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستمرار الانتصارات فى ظل الصراع المحتدم مع الزمالك والاتحاد على المركز الثانى ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام انبى مكون من: "حسين شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".