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البطولة تنتظر بطلا جديدا.. الأندية المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية
الإثنين 3 فبراير 2020
اكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات الأحد، وتأهل الثنائى المصرى بيراميدز ونادى المصرى البورسعيدى.
جاءت الأندية المتأهلة هى: "المصريان بيراميدز والمصري البورسعيدي، حوريا الغينى، النصر الليبى، نهضة بركان المغربى، زانكو الزامبى، حسنية أغادير المغربى، أنيمبا النيجيرى".
نشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" على موقع تويتر " فرق دور الثمانية ومن يقودهم في أرضية الملعب.. بطل جديد للكونفدرالية الأفريقية ينتظرنا! من يرفع الكأس الغالية لأول مرة في تاريخه؟".
يشار إلى أن الأندية المتأهلة لم يتوج أى منهم بلقب كأس الاتحاد الأفريقى " الكونفدرالية" من قبل، ويعد نادى الزمالك المصرى هو أخر نادى توج ببطولة الكونفدرالية.
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