شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينهى استعداداته لمواجهة نادى مصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.
ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه كريم طارق وتالا نداى وأحمد سامى فى مواجهة نادى مصر بعد تعافيهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابهم عن مواجهة المقاصة، كما يستعيد الطلائع جهود فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا فى مواجهة نادى مصر بعدما غاب الثلاثى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.
وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية مع 5 صفقات هى محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ، والمالى أبو بكر ديارا على سبيل الاعارة 6 أشهر.
خاطب مسئولو طلائع الجيش اتحاد الكرة لاستعجال وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد أبو بكر ديارا لقيده فى صفوف الفريق، حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الطلائع فى المباريات المقبلة، حيث كان يلعب فى الدورى العراقى.
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