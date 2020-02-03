شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستدرج الاتحاد السكندرى اليوم على ستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الإنتاج الحربى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الأثنين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الانتاج بحثاً عن تصحيح المسار بعد أن خسر مباراته الاخيرة بالدوري أمام الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل زعيم الثغر مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً .

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وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات أمام منافس قوى لايستهان بقدراته هذا الموسم ، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام زعيم الثغر مكون من : "عامر عامر-أحمد شديد قناوي – محمود البدرى – معاذ الحناوي – أحمد مجدي -محمود عادل – إبراهيم عبدالخالق – غنام محمد – موسى دياوارا - محمد فييرا – محمد رجب".

وشدد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة توخى الحذر من انتفاضة الانتاج بعد خسارته من الدراويش مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث ، ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد أمام الانتاج مكون من : "عماد السيد ، محمود رزق، إسلام جمال، محمود شعبان، السيد سالم ، نور السيد، نبيل مانجا، أكوى ، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، خالد قمر".