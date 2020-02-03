الاهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز

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وتعادل الأهلي مع الهلال 1/1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.
على صعيد متصل ، يطمأن الجهاز الطبي على ياسر أبراهيم الذى تعرض للأصابة في الوجه وسيقوم الجهاز الطبي بأجراء "خياطة" إذا لزم الأمر خلال الساعات المقبلة بعدما تم "ربط" الجرح بـ"شاش طبي".
وشهدت مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق ، وإستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط اجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة، وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي سيتقدم بملف كامل عن احداث هذه المباراة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" من أجل اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر ، موضحاً أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن حيث أنها تقول: إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".
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