شكرا لقرائتكم الاهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الأثنين فريق الكرة بالاهلى الأستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس عقب العودة من السودان صباحاً ويخضع اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في مباراة الهلال لمران خفيف اليوم على أن يؤدي باقي اللاعبين برنامج قوي ويطمأن الجهاز الفني في مران اليوم كذلك على جاهزية رمضان صبحي الذي غاب عن لقاء الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضي للأصابة في العضلة الخلفية لكنه بات جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

وتعادل الأهلي مع الهلال 1/1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

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على صعيد متصل ، يطمأن الجهاز الطبي على ياسر أبراهيم الذى تعرض للأصابة في الوجه وسيقوم الجهاز الطبي بأجراء "خياطة" إذا لزم الأمر خلال الساعات المقبلة بعدما تم "ربط" الجرح بـ"شاش طبي".

وشهدت مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق ، وإستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط اجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة، وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي سيتقدم بملف كامل عن احداث هذه المباراة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" من أجل اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر ، موضحاً أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن حيث أنها تقول: إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".