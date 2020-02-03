إنييمبا وزاناكو آخر المتأهلين لربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

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أكمل إنييمبا النيجيري وزاناكو الزامبي عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم بفوز الأول على مضيفه سان بيدرو العاجي 5-2، وتعادل الثاني مع مضيفه نهضة بركان المغربي 1-1 الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي).

في المباراة الأولى، سجل عبد الرحمن بشير (2) وفيكتور مباوما (3 و75) وأوغوستين تاندي أولاديبو (25) وستانلي ديمغبا (85) أهداف إنييمبا، وشريف جيمو (6) ورولان زامبي (44) هدفي سان بيدرو.

وكان إنييمبا، بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا عامي 2003 و2004، بحاجة إلى الفوز لحجز البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين حسنية أغادير المغربي متصدر المجموعة وبارادوا الجزائري والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها أسامة قيسمون (10 و72) ويسري بوزوق (90+5).

وأنهى إنييمبا منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف حسنية أغادير، ونقطتين أمام بارادو الثالث، فيما حل سان بيدرو في المركز الاخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات.

وفي الثانية، حقق زاناكو الأهم بتعادله مع مضيفه نهضة بركان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، كونه كان كافيا للحاق بالفريق المغربي إلى ربع النهائي.

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وبكر نهضة بركان بالتسجيل عبر البوركينابي آلان تراوري في الدقيقة الثانية، وأدرك رودريغيز كولا التعادل بعد 37 دقيقة.

وأنهى نهضة بركان دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام زاناكو الذي حسم بطاقته بفارق المواجهتين المباشرتين عن موتيما بيمبي الكونغولي الديموقراطي الذي لم ينفعه فوزه على ضيفه أدجوبي البينيني بهدف وحيد سجله فيني كومبي في الدقيقة الثالثة.

ولحق إنييمبا وزاناكو بحسنية أغادير ونهضة بركان وبيراميدز والمصري البورسعيدي المصريين (المجموعة الأولى) وهورويا الغيني والنصر الليبي (الثانية).

وفي مباريات هامشية، وفاز بيراميدز على مضيفه نواذيبو الموريتاني بهدف وحيد سجله أحمد أيمن منصور في الدقيقة 59 بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وتعادل إينوغو رينجرز النيجيري مع المصري البورسعيدي بهدف لإيفيانيي جورج (20) مقابل هدف للفلسطيني محمود وادي (6)، وخسر النصر أمام ضيفه هورويا بهدفين نظيفين سجلهما بونيفايس هابا (11) ودرامان نيكييما (76 من ركلة جزاء)، وبيديفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام ضيفه دجوليبا المالي بهدفين نظيفين سجلهما بانغالي سانوغو (15) وعمر كامارا (46).