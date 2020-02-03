الفجيرة يفرمل شباب الأهلي في الدوري الإماراتي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





فرمل الفجيرة الثاني عشر ضيفه شباب الاهلي المتصدر عندما أرغمه على التعادل السلبي الاحد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وفشل شباب الاهلي في تحقيق فوزه السادس على التوالي والثاني عشر في الدوري، والثامن تواليا على الفجيرة وعاد من المنطقة الشرقية بتعادل سلبي بعد مباراة ندرت فيها الفرص المحققة.

ورفع شباب الاهلي رصيده في المركز الأول الى 36 نقطة وتقلص الفارق من 11 إلى تسع نقاط بينه وبين مطارديه المباشرين الشارقة الفائز على الاتحاد كلباء الأحد بثلاثة أهداف لريان منديز من الرأس الأخضر (42) والبرازيلي كايو لوكاس فرنانديز (55) ومحمد خلفان المسماري (84) مقابل هدف لأسامة الشال (77)، والعين الفائز على الوصل 5-صفر السبت في افتتاح المرحلة، والجزيرة الذي خسر الدربي أمام جاره الوحدة بهدف البرازيلي لوكاس بيمينتا في الدقيقة 35.

وتراجع الجزيرة الى المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق الاهداف خلف الشارقة والعين الذي يملك مباراة مؤجلة مع الاتحاد كلباء الحادي عشر برصيد 13 نقطة، وتقدم الوحدة للمركز الخامس برصيد 26 نقطة.

Advertisements

وتعادل حتا مع خورفكان بهدف للاحج صالح (90) مقابل هدف لفهد حديد (82).

ورفع حتا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، وخورفكان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

ملخص مباراة شباب الاهلي والفجيرة: