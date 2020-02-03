الزمالك يؤجل مؤتمر «السوبر» إلى الثلاثاء المقبل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، عن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، والذي كان مقرر عقده غدا الإثنين، ليكون يوم الثلاثاء المقبل،بتمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر النادي.

كما نشر الموقع الرسمي للزمالك بأن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا في العاشرة صباح الثلاثاء، وعن اسباب تأجيل الاجتماع فقد جاء نتيجة تواجد أحمد جلال، نائب رئيس النادي، مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس.‎

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد أرسل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة الفريق الكروي الأول، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي، كما أرسل شكوى.