توتنهام يفوز بثنائية نظيفة على مان سيتي ويقرب ليفربول من التتويج

استطاع فريق توتنهام هوتسبير تحقيق فوزا عادل على حساب غريمه مانشستر سيتي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد علي ملعب “توتنهام”، ضمن نهاية مباريات الجولة الـ25 من لقاءت الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهي بنتيجة 2-0.

أما عن ملخص أحداث الشوط الأول فقد كان ملئيا بالأحداث الساخنة رغم التعادل السلبي، حيث ضيع سيرجيو أجويرو فرصة كفيلة بالتقدم مبكرا بعدما اصطدمت كورته في القائم، بعدها ومن ثم شهد اللقاء مايك دين لجأ لتقنية الـ VAR من أجل احتساب ركلة الجزاء، بعد الحادثة بأريعة دقائق تقريبا.

أما عن الشوط الثاني، ففي الدقيقة 63 قام اللاعب الجديد الهولندي ستيفن برجوين بإحراز الهدف الأول في اللقاء الأول له، حيث صوب كرة ممتازة بعد أستلام رائع، ومن ثم قام الكوري الجنوبي هيونج مين سون بالدقيقة 71 بتسديد كرة صاروخية احرز منها الهدف الثاني من قبل منطقة الجزاء، وبهذه النتيجة توتنهام قدم خدمة لفريق ليفربول علي طبق من ذهب، حيث جعله قريب جدا من التتويج بلقب الدوري الانجليزي،فهو يحتاج فقط للإنتصار في 6 لقاءت للتتويج رسميا باللقب.