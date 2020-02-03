دانييل مالدينى يستكمل مسيرة عائلته مع ميلان بالدوري الإيطالي

أظهر لقاء ميلان أمام ضيفه فريق هيلاس فيرونا، مهارة اللاعب دانييل مالدينى والتي تعد تلك المشاركة الأولي له، وهو العضو الثالث من عائلة مالدينى التاريخية مع الروسونيرى، بعد حلوله بديلا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بدلا من الإسباني سامو كاستييخو، وقد انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويعد دانييل الابن الأصغر لنجم ميلان السابق باولو مالدينى، صاحب الـ18 عاما، والذي يشارك في مركز الدفاع، ليتجه على خطى والده باولو وجده الراحل سيزار، وكان والده قد شارك مع ميلان، في الدوري الإيطالي بـ 647 لقاء، بينما لعب الجد سيزار مالدينى، 347 مباراة.

والجدير بالذكر أن ميلان، قد توقف بفوزه عند محطة هيلاس فيرونا، عقب التعادل الذي حققه بنتيجة 1 – 1، بعدما استطاع من تحقيق الفوز في بأخر 3 مباريات بالكالتشيو، أمام كل من، كاليارى، أودينيزى، وبريشيا.