اللاعب إيجالو يأتي إلي مدينة مانشستر بكمامة خوفا من فيروس كرونا

أوديون إيجالو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الجديد أبدي سعادته بالانتقال إلي فريق الشياطين الحمر، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، وصرح نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الساعات الماضية، عن حصول النادي علي إمضاء اللاعب بشكل رسمي مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، أتيا من نادي شنجهاى شينوا الصيني، علي سبيل الإعارة حتي انتهاء الموسم الجاري 2019-2020.

وقد أعلنت شبكة “سكاي سبورت” عن تصريحات الدولي النيجيري أوديون إيجالو عند وصوله إلي مدينة مانشستر: “إنه حلم وأصبح حقيقة”، وقد أتي إيجالو إلي مطار مانشستر مرتدياً “كمامة” من أجل فيروس كورونا والذي إنتشر مؤخرا في الصين وانتفل إلى المملكة المتحدة.

أما مانشستر يونايتد، فقد جاء عبر الحساب الرسمي له أنه تم الوصل لاتفاق مع اللاعب النيجيري علي الانضمام خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، وقال أولي جونار سولشاير مدرب الفريق عن إعارة إيجالو معبرا “إيجالو لاعب لديه الخبرة. انتقاله إلي النادي ستزداد علي الناحية الهجومية خلال الفترة التي سيقضيها معنا”، موكدا بالوقت نفسه انه لاعب موهوب.