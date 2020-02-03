خلال ساعات.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته في الثانية عصر اليوم الإثنين بعد العودة من أنجولا استعدادًا للقاء حرس الحدود المقرر

له الأربعاء المقبل بستاد القاهرة في الجولة ١٦ لبطولة الدوري الممتاز.

ينضم للمران اللاعبين الذين لم

يسافروا مع البعثة إضافة إلى الذين لم يشاركوا أمام أول أغسطس الأنجولي.

وكان الفريق قد تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى بصحبة مازيمبي الكونغولي.