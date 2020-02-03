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برشلونة وريال مدريد يتصارعان على “مبابي” الكرة النيجيرية

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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يراقب كشافو ناديا وريال مدريد عن كثب حاليًا، مهاجم نادي ليل “فيكتور أوسيمين”، تمهيدًا لضمه لواحد من قطبي الكرة الإسبانية، خلال الصيف القادم.

وبرز اسم المهاجم النيجيري بشدة هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعدما سجل 15 هدفًا في 30 مباراة لعبها رفقة ناديه ليل، بمعدل نصف هدف في المباراة الواحدة.

وأوضح موقع “Le10Sport” الفرنسي أن صاحب الـ21 عامًا، اتخذ قراره بالرحيل عن الكرة الفرنسية في صيف 2020، وبات ممثلوه حاليًا يدرسون كافة العروض.

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وأشار المصدر ذاته إلى أنه من ضمن العروض المقدمة على الطاولة، عرض من ، وآخر من برشلونة، للظفر بأحد أبرز المواهب الصاعدة من القارة السمراء.

 

ويمتاز أوسيمين بالسرعة، التي تمكنه من التفوق على الخصوم، وأيضًا تساعده على لعب دور رأس الحربة، وكذلك الجناح، بجانب الاندفاع البدني الهائل، الذي يمنحه الأفضلية في الالتحامات والتدخلات الهوائية.

فيكتور أوسيمن – Getty
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