نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة خصمه نادي ليفانتي، مساء الأحد في قمة مباريات اليوم في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تنطلق المباراة على ملعب كامب نو في إقليم كتالونيا عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، و23:00 بتوقيت السعودية.

تراجع برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة بعد الخسارة التي تعرض لها الأسبوع الماضي أمام فالنسيا بنتيجة 2/صفر، ويسعى للحاق بريال مدريد الذي عزز صدارته برصيد 49 نقطة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد ليلة أمس السبت.

وسيعمل رجال المدرب كيكي سيتين على رد اعتبارهم من الهزيمة التي تعرضوا لها أمام ليفانتي في مباراة الدور الأول بالدوري هذا الموسم، حيث سقطوا بنتيجة 1/3 في إقليم فالنسيا، علمًا بأن آخر لقاء لعب بين الفريقين على ملعب كامب نو يرجع ليوم 27 أبريل 2019 وانتهى بفوز صعب للبرسا بهدف دون رد.

ويغيب عن صفوف برشلونة في مباراة اليوم اللاعب الدولي الفرنسي “عثمان ديمبيلي” بالاضافة إلى الدولي التشيلي “أرتورو فيدال” الذي أصيب في مباراة الكأس أمام ليجانيس نهاية الأسبوع الماضي.

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