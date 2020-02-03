يوفنتوس يخطط لضم فان دايك من ليفربول ويعرض مبلغًا “خرافيًا”

آثارت إدارة نادي يوفنتوس الكثير من الجدل صباح اليوم الأحد، بعدما ارتبطت بشكل صادم، بالتعاقد مع أفضل مدافعي العالم “فيرجيل فان دايك”.

واتفقت الصحف الإنجليزية، على وجود اهتمام من قبل إدارة بطل إيطاليا في السنوات الثماني الأخيرة، بضم صمام أمان دفاع ليفربول، وثاني أفضل لاعبي العالم في عام 2019.

وأشارت صحيفة “ديلي ستار” بتأكيد من “الصن” على أن العرض الجاري تحضيره في “يوفنتوس ستاديوم” ستصل قيمته إلى 150 مليون جنيه استرليني.

ويعتبر فان دايك حاليًا المدافع الأبرز في الكرة العالمية، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الكرة الذهبية، كأفضل لاعبي العالم في الموسم الماضي، عقب قيادته الريدز للظفر ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولكنه جاء بفارق ضئيل خلف الأسطورة “ليونيل ميسي”.

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وتشير التقارير إلى أن إدارة اليوفي، سوف تسعى لإقناع قائد المنتخب الهولندي، بخوض تجربة جديدة في مسيرته، ولا سيما عقب الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتحقيقه لأهم الألقاب الكبرى داخل الأنفيلد.